RT в Telegram
Подпишись

Сперцян — о матче с «Пари НН»: хорошо, что мы сильно не поругались в перерыве

Короткая ссылка
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал победу в матче 23-го тура Российской премьер-лиги с «Пари НН».

«Хорошо, что мы не поругались сильно в перерыве между собой, поддержали друг друга. Тренер подсказал, что изменить. Думаю, второй тайм мы сыграли лучше и забили свои голы», — сказал игрок после матча.

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей. Сперцян отметился голом.

«Быки» поднялись на первое место в турнирной таблице, набрав 43 очка. «Пари НН» — на десятой строчке (28).

Ранее сообщалось, что Сергей Юран назвал «Краснодар» неприкасаемой командой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить