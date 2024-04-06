Сперцян — о матче с «Пари НН»: хорошо, что мы сильно не поругались в перерыве
«Хорошо, что мы не поругались сильно в перерыве между собой, поддержали друг друга. Тренер подсказал, что изменить. Думаю, второй тайм мы сыграли лучше и забили свои голы», — сказал игрок после матча.
Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей. Сперцян отметился голом.
«Быки» поднялись на первое место в турнирной таблице, набрав 43 очка. «Пари НН» — на десятой строчке (28).
Ранее сообщалось, что Сергей Юран назвал «Краснодар» неприкасаемой командой.