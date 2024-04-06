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Вайцеховская: появление сальто — очень неплохой шанс добавить виду спорта зрелищности

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Обозреватель RT Елена Вайцеховская отреагировала на возможное снятие запрета на сальто в фигурном катании.
Вайцеховская: появление сальто — очень неплохой шанс добавить виду спорта зрелищности
  • РИА Новости

«Не понимаю дискуссий вокруг многострадального заднего сальто в фигурном катании. Если правильно оцениваю ситуацию, даже в случае положительной резолюции заднее сальто будет разрешено в фигурном катании как хореографический элемент, не имеющий базовой стоимости. В таком случае какая вообще разница, что именно этим хореоэлементом является?

С позиции здравого смысла появление подобных фишек в арсенале фигуристов — очень неплохой шанс добавить виду спорта зрелищности и дополнительного интереса.

В плане якобы повышенного травматизма — тоже чушь. Заднее сальто даёт фигуристу гораздо меньший диапазон риска, нежели любой из четверных прыжков. По исполнению оно примитивно — что на акробатической дорожке, что на льду. И даже недокрут чреват не разрывом связок (в отличие от четверных прыжков), а максимум тем, что приземлиться можно на четвереньки», — написала Вайцеховская в Telegram-канале.

6 апреля стало известно, что ISU может разрешить сальто в фигурном катании. На данный момент исполнение сальто в программах наказывается двумя штрафными баллами.

На чемпионате Европы в январе француз Адам Сяо Хим Фа во время произвольной программы исполнил сальто и смог завоевать золотую медаль.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что разрешение сальто в фигурном катании чревато травматизмом.

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