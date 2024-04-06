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Гуренко — об интересе «Ювентуса» к Митаю: нужно посмотреть, как он проявит себя на Евро

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Бывший хавбек «Локомотива» Сергей Гуренко высказался об интересе «Ювентуса» к защитнику Марио Митаю.
Гуренко — об интересе «Ювентуса» к Митаю: нужно посмотреть, как он проявит себя на Евро
  • Gettyimages.ru

«Сложно говорить на тему интереса «Ювентуса» к нему. Когда нет еврокубков, сложно оценивать качество футболиста. Нужно посмотреть, как он себя проявит за сборную на Евро, там будет понятно, какого уровня это футболист», — приводит слова Гуренко Legalbet.

Как сообщает Tuttosport, скауты «Ювентуса» просмотрят игрока в товарищеском матче между сборными Албании и Чили.

В текущем сезоне албанский защитник провёл за «Локомотив» 19 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт со столичным клубом действует до 30 июня 2027 года.

Ранее «Ювентус» обыграл «Лацио» в первом матче 1/2 финала Кубка Италии.

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