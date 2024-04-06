Бразилец Нино: до конца года хочу прочитать все книги русских писателей

Защитник «Зенита» Нино рассказал о своей цели до конца года.

«До конца года у меня несколько целей. Хочется прочитать все книги русских писателей, которые привёз с собой, и овладеть русским в достаточной степени, чтобы на нём изъясняться. Пример в качестве доказательства моих стремлений: недавно купил две книги про глаголы в русском, чтобы понять, как они спрягаются и функционируют», — сказал Нино в интервью Sports.

4 января санкт-петербургская команда подписала соглашение с 26-летним бразильцем до конца сезона-2027/28.

В текущем сезоне защитник провёл за петербургский клуб семь матчей и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока в €10 млн.

Ранее сообщалось, что Нино хотел бы получить российский паспорт.