Гончаров: у Царукяна в бою с Оливейрой получится победить

Чемпион АСА в тяжёлом весе Евгений Гончаров высказался о поединке между россиянином Арманом Царукяном и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«В поединке Оливейры и Царукяна шансы 50 на 50. Думаю, у Царукяна есть всё, чтобы добиться победы. Многое будет зависеть от того, в каком состоянии он подойдёт к поединку — и в физическом, и ментальном планах. Думаю, всё‑таки у него получится победить», — цитирует Гончарова «Матч ТВ».

Поединок состоится на турнире UFC 300 в ночь с 13 на 14 апреля в Лас-Вегасе (США).

Победитель схватки должен сразиться с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым.

В активе Царукяна 21 победа и три поражения. У Оливейры 34 победы и девять поражений.

Ранее Царукян заявил, что намерен нокаутировать Оливейру на UFC 300.