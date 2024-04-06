Менеджер сообщил, что Умар Нурмагомедов проведёт поединок с Кори Сэндхагеном

Журналист Кевин Айол сообщил, что менеджер Умара Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что бой с Кори Сэндхагеном утверждён.

«Только что провёл длинное интервью с Али Абдель-Азизом, и он сказал, что вопрос по бою между Умаром Нурмагомедовым и Кори Сэндхагеном решён. Тем не менее, по его словам, у поединка пока нет даты», — написал Айол в социальных сетях.

За свою профессиональную карьеру Умар провёл 17 поединков, в каждом из которых одержал победу, причём в девяти из них досрочно. На недавнем турнире UFC Fight Nights российский спортсмен единогласным решением судей взял верх над казахстанцем Бекзатом Алмаханом.

В активе Сэндхагена 17 побед и четыре поражения.

Ранее Сэндхаген рассказал, что хочет провести пятираундовый бой с Умаром Нурмагомедовым.