В «Оренбурге» сообщили, что затопление в Оренбургской области не коснулось стадиона команды
- Gettyimages.ru
«Подтапливает прилично. Стадион пока в порядке», — цитирует Андреева «Спорт-Экспресс».
8 апреля «Оренбургу» предстоит провести домашний матч с «Рубином» в рамках 23-го тура РПЛ.
В начале апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер объявил о введении режима ЧС на территории региона из-за резкого подъёма уровня воды.
Ранее «Оренбург» победил «Ахмат» в Кубке России благодаря автоголу на 88-й минуте.