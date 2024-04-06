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В «Оренбурге» сообщили, что затопление в Оренбургской области не коснулось стадиона команды

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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал ситуацию с паводком в Оренбуржье.
В «Оренбурге» сообщили, что затопление в Оренбургской области не коснулось стадиона команды
  • Gettyimages.ru

«Подтапливает прилично. Стадион пока в порядке», — цитирует Андреева «Спорт-Экспресс».

8 апреля «Оренбургу» предстоит провести домашний матч с «Рубином» в рамках 23-го тура РПЛ.

В начале апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер объявил о введении режима ЧС на территории региона из-за резкого подъёма уровня воды.

Ранее «Оренбург» победил «Ахмат» в Кубке России благодаря автоголу на 88-й минуте.

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