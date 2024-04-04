Рубиалес: все мои счета заблокированы, я не могу купить даже колу
«Вчера мои счета были заблокированы в Доминиканской Республике, а четыре-пять дней назад — в Испании. Я не могу позволить себе купить даже колу», — цитирует Рубиалеса Marca.
Напомним, что чиновника задержали в аэропорту Мадрида. Это было связано с расследованием дела о коррупции. Позже его отпустили.
В 2023 году экс-глава RFEF попал в крупный скандал после того, как поцеловал футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо. После этого инцидента он покинул свой пост.
Ранее сообщалось, что Рубиалес пытался давить на Эрмосо через её брата в самолёте после чемпионата мира.