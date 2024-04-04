Карелин — об отстранении Садулаева: не хотят допускать сильного конкурента
- РИА Новости
«Динамо» в прошлом году исполнилось 100 лет. И сейчас от международных федераций заметны потуги доказать, будто такие спортивные общества, как «Динамо» и ЦСКА, возникли в последние десять лет… Это не выдерживает никакой проверки», — сказал Карелин «Матч ТВ».
По словам Карелина, причины недопуска куда более банальные: организаторы турнира не допускают к участию сильного конкурента.
Он отметил, что такое «выдавливание» совершенно не коррелирует со спортивными принципами.
Лицензионный турнир пройдёт с 5 по 7 апреля.
Ранее директор ЦСП Георгий Брюсов признался, что не ожидал решения не допустить Садулаева на лицензионный турнир.