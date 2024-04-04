Кафу: Аленичев — прекрасный футболист и отец

Бывший защитник «Ромы» и сборной Бразилии по футболу Кафу поделился своими впечатлениями от совместных выступлений с Дмитрием Аленичевым.

«Когда мы начали вместе играть в «Роме», то оба плохо говорили на итальянском. Первое время Аленичев был застенчивым, тихим и спокойным. Но на поле — великолепен!» — сказал Кафу Sport24.

По словам Кафу, Аленичев показал себя как человек с золотым сердцем и на поле, и в дружбе.

Он также подчеркнул, что его бывший одноклубник является прекрасным отцом.

«Откуда я это знаю? После тренировок мы часто встречались семьями, ходили вместе ужинать», — резюмировал он.

Кафу и Аленичев вместе выступали за римский клуб с 2000 по 2003 год.

Ранее Кафу заявил, что каждый визит в Россию является для него особенным.