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Кафу: Аленичев — прекрасный футболист и отец

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Бывший защитник «Ромы» и сборной Бразилии по футболу Кафу поделился своими впечатлениями от совместных выступлений с Дмитрием Аленичевым.
Кафу: Аленичев — прекрасный футболист и отец
  • РИА Новости

«Когда мы начали вместе играть в «Роме», то оба плохо говорили на итальянском. Первое время Аленичев был застенчивым, тихим и спокойным. Но на поле — великолепен!» — сказал Кафу Sport24.

По словам Кафу, Аленичев показал себя как человек с золотым сердцем и на поле, и в дружбе. 

Он также подчеркнул, что его бывший одноклубник является прекрасным отцом. 

«Откуда я это знаю? После тренировок мы часто встречались семьями, ходили вместе ужинать», — резюмировал он.

Кафу и Аленичев вместе выступали за римский клуб с 2000 по 2003 год.

Ранее Кафу заявил, что каждый визит в Россию является для него особенным. 

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