Кафу: Аленичев — прекрасный футболист и отец
- РИА Новости
«Когда мы начали вместе играть в «Роме», то оба плохо говорили на итальянском. Первое время Аленичев был застенчивым, тихим и спокойным. Но на поле — великолепен!» — сказал Кафу Sport24.
По словам Кафу, Аленичев показал себя как человек с золотым сердцем и на поле, и в дружбе.
Он также подчеркнул, что его бывший одноклубник является прекрасным отцом.
«Откуда я это знаю? После тренировок мы часто встречались семьями, ходили вместе ужинать», — резюмировал он.
Кафу и Аленичев вместе выступали за римский клуб с 2000 по 2003 год.
Ранее Кафу заявил, что каждый визит в Россию является для него особенным.