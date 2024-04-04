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Колосков: доверие провести турнир развития в России говорит об уважении со стороны УЕФА

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Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился мнением о турнире развития УЕФА, который Союз доверил проводить России.
Колосков: доверие провести турнир развития в России говорит об уважении со стороны УЕФА
  • РИА Новости

«Здорово, что у нас пройдут такие соревнования, этот жест со стороны УЕФА говорит о высоком уважении к нашей стране. Несмотря на текущую ситуацию, мы можем проводить турниры», — сказал Колосков.

По его словам, юным российским футболистам необходима эта площадка, чтобы продемонстрировать свои умения и состязаться со спортсменами из других стран. 

Турнир развития пройдёт в Волгограде, где примут участие футболисты из России, Сербии, Ганы и Казахстана. Возраст спортсменов не должен превышать 16 лет. 

Ранее сообщалось, что юниорские сборные России примут участие в турнирах развития УЕФА в 2024 году.

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