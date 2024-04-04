Вайцеховская не удивлена решением МОК не допустить Садулаева до лицензионного турнира

Обозреватель RT Елена Вайцеховская высказалась о решении Международного олимпийского комитета (МОК) не допустить борца Абдулрашида Садулаева до лицензионного турнира на Игры 2024 года.

«Человеческая психология так устроена, что любой запрет тут же вызывает внутренний протест и желание незамедлительно совершить какое-то действо, этот протест подчёркивающее. Попала под немилость буква Z — надеть соответствующую майку и выйти в ней на пьедестал. Пошли накаты на страну и президента — отправиться на митинг в поддержку.

В обычной жизни — ничего криминального, не мы одни так устроены. Но когда речь заходит о профессии, наверное, всё-таки правильнее уметь просчитывать собственные действия и возможные последствия. Как в борьбе, кстати: поставили тебя в партер, сразу резко вырастает вероятность, что соперник тебя «накатит» и ты потеряешь баллы. А с ними, возможно, медаль. Возможно, олимпийскую», — написала Вайцеховская в Telegram.

Она отметила, что её безумно жаль Садулаева, но она не удивлена решением МОК.

«Любая высокопрофессиональная деятельность всегда требует определённых жертв. Кто-то назовёт это сделкой с совестью, а кого-то приведёт к пониманию этого собственный и далеко не всегда приятный опыт. В точности по Булгакову (или, если угодно, по профессору Преображенскому в его диалоге с доктором Борменталем):

«Двум богам служить нельзя! Невозможно в одно и то же время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то испанских оборванцев!», — добавила Вайцеховская.

Ранее вице президент ФСБР Вартерес Самургашев прокомментировал решение МОК не допустить Садулаева.