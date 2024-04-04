RT в Telegram
Подпишись

Борца Садулаева решением МОК не допустили к лицензионному олимпийскому турниру

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев по решению МОК не допущен к лицензионному турниру на Игры 2024 года в Париже.

Информация об этом появилась на сайте Федерации спортивной борьбы России.

«Международный олимпийский комитет после очередной псевдопроверки обнародовал новые списки недопущенных к международным стартам. К сожалению, в них оказался двукратный победитель Олимпийских игр капитан нашей команды Абдулрашид Садулаев», — говорится в сообщении.

В Федерации отметили, что в случае, если Садулаев приедет в Баку, его не допустят к соревнованиям, так как у него стоит запрет от МОК. 

Отмечается, что в Баку выступит Алихан Жабраилов.

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили рассказал, что Садулаев будет проводить подготовку к квалификационному турниру Олимпийских игр в Париже.

Также сообщалось, что Жабраилов стал четырёхкратным чемпионом России по вольной борьбе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить