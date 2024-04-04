Борца Садулаева решением МОК не допустили к лицензионному олимпийскому турниру

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев по решению МОК не допущен к лицензионному турниру на Игры 2024 года в Париже.

Информация об этом появилась на сайте Федерации спортивной борьбы России.

«Международный олимпийский комитет после очередной псевдопроверки обнародовал новые списки недопущенных к международным стартам. К сожалению, в них оказался двукратный победитель Олимпийских игр капитан нашей команды Абдулрашид Садулаев», — говорится в сообщении.

В Федерации отметили, что в случае, если Садулаев приедет в Баку, его не допустят к соревнованиям, так как у него стоит запрет от МОК.

Отмечается, что в Баку выступит Алихан Жабраилов.

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили рассказал, что Садулаев будет проводить подготовку к квалификационному турниру Олимпийских игр в Париже.

Также сообщалось, что Жабраилов стал четырёхкратным чемпионом России по вольной борьбе.