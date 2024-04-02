Передача Кучерова не спасла «Тампу» от поражения в матче НХЛ с «Детройтом»

«Детройт Ред Уингз» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Амали Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Российский нападающий команды хозяев Никита Кучеров записал на свой счёт результативную передачу.

В активе россиянина 127 очков по системе «гол + пас» в 73 матчах текущей регулярки. Он делит первую строчку в гонке бомбардиров с канадским нападающим «Колорадо Эвеланш» Натаном Маккинноном.

Ранее сообщалось, что Иван Федотов провёл первый матч за «Филадельфию».