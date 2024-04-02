Передача Кучерова не спасла «Тампу» от поражения в матче НХЛ с «Детройтом»
Встреча проходила на стадионе «Амали Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.
Российский нападающий команды хозяев Никита Кучеров записал на свой счёт результативную передачу.
В активе россиянина 127 очков по системе «гол + пас» в 73 матчах текущей регулярки. Он делит первую строчку в гонке бомбардиров с канадским нападающим «Колорадо Эвеланш» Натаном Маккинноном.
Ранее сообщалось, что Иван Федотов провёл первый матч за «Филадельфию».