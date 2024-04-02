Журналист AS: уверен, Абаскаль сможет найти работу в Испании, в том числе в Ла Лиге

Журналист испанского издания AS Хосе Антонио Эспина считает, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль сможет найти работу на родине в случае увольнения из московского клуба.

«Уверен, в случае увольнения из «Спартака» он сможет найти здесь (в Испании. — RT) работу. В том числе в Ла Лиге», — приводит слова Эспины «РБ Спорт».

Испанец возглавил команду в 2022 году.

В текущем сезоне в активе «Спартака» 32 очка и шестая позиция в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что Владимир Быстров будет ждать отставки Абаскаля с поста главного тренера в случае поражения от «Зенита» в Кубке России.