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В Германии сообщили о разработке нового варианта цифры 4 для формы сборной

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Немецкий футбольный союз (DFB) сообщил о разработке нового дизайна цифры 4 для формы сборной страны.

«Вместе с 11teamsports, нашим партнёром, мы разработаем альтернативный вариант для номера 4 и согласуем его с УЕФА», — говорится в сообщении.

Сообщалось, что adidas запретит использование 44-го номера на форме национальной команды из-за внешнего сходства с нацистским символом.

Причиной этому стал дизайн шрифта, при использовании которого номер стал похожим на одну из рун.

Ранее политолог Сергей Марков поделился мнением о ситуации с формой сборной Германии.

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