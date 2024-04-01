В Германии сообщили о разработке нового варианта цифры 4 для формы сборной
«Вместе с 11teamsports, нашим партнёром, мы разработаем альтернативный вариант для номера 4 и согласуем его с УЕФА», — говорится в сообщении.
Сообщалось, что adidas запретит использование 44-го номера на форме национальной команды из-за внешнего сходства с нацистским символом.
Причиной этому стал дизайн шрифта, при использовании которого номер стал похожим на одну из рун.
Ранее политолог Сергей Марков поделился мнением о ситуации с формой сборной Германии.