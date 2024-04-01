Матыцин: нет сомнений, что Игры БРИКС станут поводом для гордости

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о предстоящих в Казани летом 2024 года Играх стран БРИКС.

«Нет сомнений, что спортивные Игры БРИКС станут ещё одним поводом для гордости», — сказал Матыцин, слова которого приводит пресс-служба Минспорта.

По его словам, над Россией довлеет дополнительный груз ответственности: в этом году страна председательствует в объединении БРИКС.

Чиновник отметил, что у Казани есть опыт проведения крупных спортивных мероприятий, ведь совсем недавно столица Татарстана принимала Игры Будущего.

Ранее Матыцин заявил, что матч Россия — Сербия дарит надежду, что истинные ценности спорта важнее обстоятельств.