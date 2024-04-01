RT в Telegram
Подпишись

Матыцин: нет сомнений, что Игры БРИКС станут поводом для гордости

Короткая ссылка
Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о предстоящих в Казани летом 2024 года Играх стран БРИКС.
Матыцин: нет сомнений, что Игры БРИКС станут поводом для гордости
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Нет сомнений, что спортивные Игры БРИКС станут ещё одним поводом для гордости», — сказал Матыцин, слова которого приводит пресс-служба Минспорта.

По его словам, над Россией довлеет дополнительный груз ответственности: в этом году страна председательствует в объединении БРИКС.

Чиновник отметил, что у Казани есть опыт проведения крупных спортивных мероприятий, ведь совсем недавно столица Татарстана принимала Игры Будущего.

Ранее Матыцин заявил, что матч Россия — Сербия дарит надежду, что истинные ценности спорта важнее обстоятельств.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить