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Чесноков назвал отвратительным заявление мэра Парижа о нежелании видеть россиян на ОИ

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Известный в прошлом российский теннисист Андрей Чесноков высказался о словах мэра Парижа Анн Идальго, которая заявила, что в столице Франции во время Олимпиады-2024 будут не рады приехавшим из России спортсменам.
Чесноков назвал отвратительным заявление мэра Парижа о нежелании видеть россиян на ОИ
  • AP
  • © Ludovic Marin

«Я считаю, что это отвратительное заявление, официальное лицо не должно так говорить. Она лезет не в своё дело, пусть лучше думает, где площадки строить или облака в чёрный цвет перекрасить», — сказал Чесноков в разговоре с ТАСС.

По словам финалиста Кубка Дэвиса — 1995, он бы поступил наоборот: сделал заявление, что рад принять абсолютно всех спортсменов.

Он добавил, что французский чиновник заблуждается — в разных странах Европы российские спортсмены встречают адекватное к себе отношение и поддержку.

Ранее Губерниев послал мэра Парижа за слова об отношении к россиянам во время ОИ.

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