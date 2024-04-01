Чесноков назвал отвратительным заявление мэра Парижа о нежелании видеть россиян на ОИ
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«Я считаю, что это отвратительное заявление, официальное лицо не должно так говорить. Она лезет не в своё дело, пусть лучше думает, где площадки строить или облака в чёрный цвет перекрасить», — сказал Чесноков в разговоре с ТАСС.
По словам финалиста Кубка Дэвиса — 1995, он бы поступил наоборот: сделал заявление, что рад принять абсолютно всех спортсменов.
Он добавил, что французский чиновник заблуждается — в разных странах Европы российские спортсмены встречают адекватное к себе отношение и поддержку.
Ранее Губерниев послал мэра Парижа за слова об отношении к россиянам во время ОИ.