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Колосков: получил письма от УЕФА с приглашениями на все клубные соревнования

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Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что получил от представителей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приглашение на все клубные турниры, включая Лигу чемпионов и Лигу Европы.
Колосков: получил письма от УЕФА с приглашениями на все клубные соревнования
  • РИА Новости

«Что касается предложенных мероприятий, то ни на одно из них я ехать не собираюсь. Я поблагодарил УЕФА и ФИФА за письма и вежливо отклонил их», — сказал Колосков Sport24.

При этом он подчеркнул, что ждёт от союза приглашения на матчи чемпионата Европы, на который постарается приехать.

Чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля.

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что в Германии хотят запретить дроны во время Евро из-за страха террористических атак.

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