Колосков: получил письма от УЕФА с приглашениями на все клубные соревнования
- РИА Новости
«Что касается предложенных мероприятий, то ни на одно из них я ехать не собираюсь. Я поблагодарил УЕФА и ФИФА за письма и вежливо отклонил их», — сказал Колосков Sport24.
При этом он подчеркнул, что ждёт от союза приглашения на матчи чемпионата Европы, на который постарается приехать.
Чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля.
Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что в Германии хотят запретить дроны во время Евро из-за страха террористических атак.