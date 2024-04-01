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Ступин: поеду на Олимпиаду только с флагом и гимном

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Российский пловец Максим Ступин заявил, что не готов выступать на Олимпийских играх в Париже без государственных атрибутов.
Ступин: поеду на Олимпиаду только с флагом и гимном
  • AFP
  • © Tobias SCHWARZ

«Поеду только под флагом и гимном своей страны. В Токио у нас тоже был нейтральный статус, но тогда было другое время. Сейчас не то время», — цитирует Ступина «Матч ТВ».

Спортсмен добавил, что гимн и флаг России нужны для того, чтобы достойно представлять свою страну на международной арене. По его словам, он не будет рассматривать другие критерии допуска.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Александр Жуков назвал слова мэра Парижа о нежелании видеть россиян на ОИ хамским поведением.

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