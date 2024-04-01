Фанаты греческого АЕК почтили память погибших в результате теракта в «Крокусе»
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На баннере, развёрнутом активными болельщиками клуба из Афин, были изображены флаги России и Греции, а также горящая свеча и дата теракта — 22.03.2024.
Встреча прошла в воскресенье на стадионе АЕК «Айя-София». Хозяева одержали минимальную победу со счётом 1:0.
22 марта перед концертом группы «Пикник» в концертном зале «Крокус Сити Холл» началась стрельба, в ходе которой, по последним данным СК России, погибли 144 человека.
Ранее сообщалось, что Виктор Гусев и два сотрудника «Крокуса» встретились перед матчем «Динамо» и «Ростова».