Фанаты греческого АЕК почтили память погибших в результате теракта в «Крокусе»

Болельщики футбольного клуба АЕК из Греции на матче чемпионата страны с «Олимпиакосом» почтили память жертв террористической атаки в «Крокус Сити Холле».

На баннере, развёрнутом активными болельщиками клуба из Афин, были изображены флаги России и Греции, а также горящая свеча и дата теракта — 22.03.2024.

Встреча прошла в воскресенье на стадионе АЕК «Айя-София». Хозяева одержали минимальную победу со счётом 1:0.

22 марта перед концертом группы «Пикник» в концертном зале «Крокус Сити Холл» началась стрельба, в ходе которой, по последним данным СК России, погибли 144 человека.

Ранее сообщалось, что Виктор Гусев и два сотрудника «Крокуса» встретились перед матчем «Динамо» и «Ростова».