Дудакова извинилась за снятие с поединка UFC Fight Night 240
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«Когда мы приехали на арену и начали разминаться, появились сильное головокружение и тошнота. Доктор дал мне таблетки, но они не помогли. Я до сих пор чувствую себя не очень хорошо», — написала Дудакова в соцсетях.
Она добавила, что перед турниром провела один из лучших лагерей, поэтому надеется на скорое возвращение. Спортсменка извинилась перед своей соперницей за отмену поединка в последний момент.
В рамках соревнований Дудакова должна была встретиться с бразильянкой Мелиссой Гатто.
Турнир проходил в Атлантик-Сити (США) в ночь с 30 на 31 марта.
Ранее сообщалось, что Фиоро единогласным решением судей победила Блэнчфилд на турнире UFC.