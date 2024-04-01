Дудакова извинилась за снятие с поединка UFC Fight Night 240

Российский боец Виктория Дудакова прокомментировала своё снятие с турнира UFC Fight Night 240.

«Когда мы приехали на арену и начали разминаться, появились сильное головокружение и тошнота. Доктор дал мне таблетки, но они не помогли. Я до сих пор чувствую себя не очень хорошо», — написала Дудакова в соцсетях.

Она добавила, что перед турниром провела один из лучших лагерей, поэтому надеется на скорое возвращение. Спортсменка извинилась перед своей соперницей за отмену поединка в последний момент.

В рамках соревнований Дудакова должна была встретиться с бразильянкой Мелиссой Гатто.

Турнир проходил в Атлантик-Сити (США) в ночь с 30 на 31 марта.

Ранее сообщалось, что Фиоро единогласным решением судей победила Блэнчфилд на турнире UFC.