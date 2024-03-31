Мэр Парижа — об участии россиян на ОИ: им будут не рады
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«Я хочу сказать российским и белорусским атлетам, что им будут не рады в Париже. И хочу сказать всему украинскому народу, что мы их очень поддерживаем», — цитирует Идальго Le Monde.
Напомним, что Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.
8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе.
Ранее Антон Смольский высказался о выступлении в нейтральном статусе спортсменов из Белоруссии на Олимпийских играх в Париже.