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Тарасова: ушедшая из жизни Дубинская прекрасно работала с молодёжью

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость о смерти прославленного специалиста и своей коллеги по цеху Натальи Дубинской, которая 31 марта умерла в возрасте 74 лет.
Тарасова: ушедшая из жизни Дубинская прекрасно работала с молодёжью
  • РИА Новости

«Замечательный тренер, уникально работала с молодёжью. Воспитала целую плеяду прекрасных спортсменов. Очень сожалею», — сказала Тарасова ТАСС.

По её словам, Наталья Дубинская была очень обаятельной и красивой женщиной.

Сын тренера Денис Самохин в своей социальной сети сообщил, что причиной ухода из жизни стала неизлечимая болезнь — боковой амиотрофический склероз. С недугом она боролась четыре года.

За время тренерской карьеры Дубинская тренировала олимпийских чемпионов Елену Ильиных и Никиту Кацалапова, серебряных призёров Игр Ирину Лобачёву и Илью Авербуха, а также Камилу Валиеву.

Ранее сообщалось, что Валиева — единственная россиянка, указывающая ISU доступное время для проверки на допинг.

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