В Госдуме раскритиковали слова мэра Парижа об отношении к россиянам во время ОИ

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал высказывания мэра Парижа Анн Идальго, которая заявила, что в Париже во время Олимпиады будут не рады российским и белорусским спортсменам.

«Очень странные слова Идальго. Мэр Парижа должен быть рад, что иностранцы будут посещать город, вне зависимости, будет это во время Олимпиады или нет», — сказал Свищёв «Спорт-Экспрессу».

По словам чиновника, мэр французской столицы может высказывать своё личное мнение в диалоге с другими политиками, а не на всеобщее обозрение.

Он также добавил, что МОК должен принять во внимание подобные высказывания при выборе места проведения Игр в следующий раз.

«Мнение Анн Идальго не должно интересовать спортсменов. Мэр Парижа должна быть рада, что им дали провести Олимпийские игры», — резюмировал Свищёв.

Напомним, что Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе.

Ранее Мария Захарова ответила на слова мэра Парижа Идальго о российских олимпийцах.





