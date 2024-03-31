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В Госдуме раскритиковали слова мэра Парижа об отношении к россиянам во время ОИ

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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал высказывания мэра Парижа Анн Идальго, которая заявила, что в Париже во время Олимпиады будут не рады российским и белорусским спортсменам.
В Госдуме раскритиковали слова мэра Парижа об отношении к россиянам во время ОИ
  • РИА Новости

«Очень странные слова Идальго. Мэр Парижа должен быть рад, что иностранцы будут посещать город, вне зависимости, будет это во время Олимпиады или нет», — сказал Свищёв «Спорт-Экспрессу»

По словам чиновника, мэр французской столицы может высказывать своё личное мнение в диалоге с другими политиками, а не на всеобщее обозрение.

Он также добавил, что МОК должен принять во внимание подобные высказывания при выборе места проведения Игр в следующий раз.

«Мнение Анн Идальго не должно интересовать спортсменов. Мэр Парижа должна быть рада, что им дали провести Олимпийские игры», — резюмировал Свищёв.

Напомним, что Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. 

Ранее Мария Захарова ответила на слова мэра Парижа Идальго о российских олимпийцах.



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