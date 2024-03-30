Абаскаль — о ничьей с «Уралом»: для нас это ноль очков, играли на победу

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал ничью в матче 22-го тура РПЛ с «Уралом».

«Для нас это ноль очков. В этом матче мы играли на победу. В принципе сама игра нам удавалась, за исключением финальной трети. Последние передачи, удары — вот в этом компоненте нам не хватило», — приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».

Игра завершилась со счётом 0:0.

В активе «Спартака» 32 очка и пятая позиция в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не забил ни одного мяча в трёх турах после возобновления РПЛ.