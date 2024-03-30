Петржела: раз «Спартаку» в Кубке России попался «Зенит», то они обречены на провал

Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России со «Спартаком».

«Раз «Спартаку» в Кубке России попался «Зенит», то красно-белые обречены на провал. Им не повезло, потому что «Зенит» — сильная команда. Уверен в победе «Зенита», независимо, выездной матч это или домашний. Одну встречу команда Семака точно выиграет, потому что у «Зенита» есть всё необходимое для этого», — приводит слова Петржелы ODDS.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 3 апреля в 20:30 мск.

Ранее сообщалось, что Абаскаль недоволен вратарями в «Спартаке», особенно Максименко.