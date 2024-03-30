Хомуха: у ЦСКА больше шансов на победу в матче Кубка России с «Балтикой»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха оценил шансы армейцев победить «Балтику» в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.

«У «Балтики» больше голова болит о чемпионате, поэтому не думаю, что сделают большой акцент на кубковом матче. Естественно, никто не хочет проигрывать, но так или иначе приоритет у них — РПЛ. На этой стадии Кубка России всем тяжело, но у ЦСКА больше ресурсов для того, чтобы выиграть этот матч», — приводит слова Хомухи ODDS.

Матч «Балтика» — ЦСКА состоится 3 апреля в 18:15 мск.

Ранее в ЦСКА опровергли слухи о скором продлении контракта с Федотовым.