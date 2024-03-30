Игрок «Рубина» Рыбус заявил, что Россия сделала из него настоящего мужчину

Польский футболист казанского «Рубина» Мацей Рыбус рассказал, как относится к России.

«Мне писали, что я продался и меня должны призвать в российскую армию. Говорили убраться к чёрту и никогда не возвращаться в Польшу. У меня жена русская, двое сыновей, недвижимость и жизнь. Именно в России я стал настоящим мужчиной, создал семью, заработал деньги и обеспечил своё будущее», — заявил Рыбус в интервью sport.tvp.pl.

Польский защитник начал выступать в Российской премьер-лиге с 2012 года, когда перешёл из варшавской «Легии» в «Ахмат». В 2016 году он покинул грозненский клуб, чтобы стать игроком французского «Лиона», однако через год уже подписал контракт со столичным «Локомотивом».

В составе железнодорожников Рыбус стал чемпионом России 2018 года, а также дважды завоевал Кубок страны (2019, 2021) и Суперкубок (2019).

В июне 2023 года защитник перешёл из московского «Спартака» в казанский «Рубин», контракт с которым действителен до 30 июня 2024 года.

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