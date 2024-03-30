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Уехавший в США вратарь Федотов: мне важен русский дух

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Бывший вратарь столичного ХК ЦСКА Иван Федотов, перешедший в «Филадельфия Флайерз», рассказал, планирует ли приезжать в межсезонье в Россию.
Уехавший в США вратарь Федотов: мне важен русский дух
  • Gettyimages.ru

«Посмотрим по ситуации. Но конечно же, я люблю свою Родину. С уважением отношусь к окружающим людям — родственникам, друзьям, знакомым. Это может прозвучать пафосно, но для меня имеет очень большую ценность и важность наш русский дух», — заявил Федотов «Матч ТВ».

По словам спортсмена, что бы с ним ни происходило на протяжении жизни, в душе он всё равно останется «в полной мере русским человеком», который всегда с радостью и счастьем возвращается домой.

Федотов известен по выступлениям за нижнекамский «Нефтехимик», уфимский «Салават Юлаев» и челябинский «Трактор». Состав ЦСКА он пополнил в 2021 году и в первом же сезоне выиграл Кубок Гагарина. При этом в 2022-м он завоевал серебро Олимпийских игр в составе сборной.

Ранее в «Филадельфия Флайерз» объявили о включении российского вратаря Ивана Федотова в основной состав команды.

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