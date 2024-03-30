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Медведев: я хочу быть лучше Джоковича

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Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что старается стать лучше своих коллег Янника Синнера, Новака Джоковича и Карлоса Алькараса.
Медведев: я хочу быть лучше Джоковича
  • Gettyimages.ru

«Я был в нескольких финалах и проиграл Синнеру, Джоковичу, Алькарасу. И конечно, я хочу их победить. Хочу быть лучше, чем они. Но мне это не удается, и мне нужно работать над этим. Нельзя быть слишком самоуверенным, но я точно знаю, что смогу», — заявил Медведев ATP.

Медведев занимает четвёртое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (7765 очков). На первом месте серб Новак Джокович (9725), на втором — испанец Карлос Алькарас (8805), третье у итальянца Янника Синнера (8310).

29 марта россиянин проиграл Синнеру в полуфинале «Мастерса» в Майами со счётом 1:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 10 минут.

Ранее Медведев пятый раз подряд проиграл Синнеру. 

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