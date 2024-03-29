Российские букмекерские конторы легально заработали 280 млрд рублей в 2023 году на проигрышах игроков.

«Общий GGR легального рынка беттинга в России за 2023 год составил 280 млрд рублей, или $3,3 млрд. Мой прогноз на 2024 год: 380 млрд рублей, или $4 млрд», — написал управляющий партнёр PARI Дмитрий Сергеев в своём Telegram-канале.



GGR (gross gaming revenue) — валовой игровой доход, сумма всех денег, заработанных на проигрышах игроков за определённый период времени.



Ранее защитник «Милана» Флоренци признался, что делал ставки на азартные игры, а не на футбольные матчи.