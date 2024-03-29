Главного тренера женской команды «Лестер» уволили за связь с футболисткой
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«После обширного внутреннего дисциплинарного процесса и процедуры соблюдения обязательств клуба по сохранению частной жизни Вилли был признан виновным в нарушении кодекса поведения команды до такой степени, что его позиция становится несостоятельной», — гласит заявление на официальном сайте клуба.
В коллективе отметили, что место Кирка на временной основе заняла женщина Дженнифер Фостер.
Она будет исполнять свои обязанности, пока «Лестер» не найдёт нового тренера.
Ранее Ачерби высказался об обвинениях в расизме.