Тренер Волкова — об анонсе боя подопечного с Павловичем: подумал, что это шутка

Тренер российского бойца смешанных единоборств Александра Волкова Тарас Кияшко, прокомментировал анонс поединка своего подопечного с соотечественником Сергеем Павловичем на турнире UFC 302 в Саудовской Аравии.

«Я узнал об этом бое ранним утром. У нас вообще шли переговоры о другом поединке. Но в UFC бывает, что всё долго тянется, а бывает, что быстро решается. Переговоры с Америкой обычно идут ночью, поэтому для меня это был сюрприз. Но я считаю, что бой состоится точно, только когда будет подписан контракт», — приводит слова Кияшко телеканал UDAR.



Специалист добавил, что был крайне удивлён анонсом предстоящей схватки, когда проснулся.

«Подумал: «Может, уже 1 апреля? Может, решили так пошутить?» — добавил он.

В свою очередь, Александр Волков тоже выразил недоумение решением матчмейкеров и заявил о желании встретиться с Жаилтоном Алмейдой.

Ранее появилась информация, что бой между Волковым и Павловичем могут отменить.