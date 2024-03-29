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Тренер Волкова — об анонсе боя подопечного с Павловичем: подумал, что это шутка

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Тренер российского бойца смешанных единоборств Александра Волкова Тарас Кияшко, прокомментировал анонс поединка своего подопечного с соотечественником Сергеем Павловичем на турнире UFC 302 в Саудовской Аравии.
Тренер Волкова — об анонсе боя подопечного с Павловичем: подумал, что это шутка
  • Gettyimages.ru
  • © Cooper Neill

«Я узнал об этом бое ранним утром. У нас вообще шли переговоры о другом поединке. Но в UFC бывает, что всё долго тянется, а бывает, что быстро решается. Переговоры с Америкой обычно идут ночью, поэтому для меня это был сюрприз. Но я считаю, что бой состоится точно, только когда будет подписан контракт», — приводит слова Кияшко телеканал UDAR.

Специалист добавил, что был крайне удивлён анонсом предстоящей схватки, когда проснулся.

«Подумал: «Может, уже 1 апреля? Может, решили так пошутить?» — добавил он. 

В свою очередь, Александр Волков тоже выразил недоумение решением матчмейкеров и заявил о желании встретиться с Жаилтоном Алмейдой.

Ранее появилась информация, что бой между Волковым и Павловичем могут отменить.

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