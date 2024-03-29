Тренер Волкова — об анонсе боя подопечного с Павловичем: подумал, что это шутка
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«Я узнал об этом бое ранним утром. У нас вообще шли переговоры о другом поединке. Но в UFC бывает, что всё долго тянется, а бывает, что быстро решается. Переговоры с Америкой обычно идут ночью, поэтому для меня это был сюрприз. Но я считаю, что бой состоится точно, только когда будет подписан контракт», — приводит слова Кияшко телеканал UDAR.
Специалист добавил, что был крайне удивлён анонсом предстоящей схватки, когда проснулся.
«Подумал: «Может, уже 1 апреля? Может, решили так пошутить?» — добавил он.
В свою очередь, Александр Волков тоже выразил недоумение решением матчмейкеров и заявил о желании встретиться с Жаилтоном Алмейдой.
Ранее появилась информация, что бой между Волковым и Павловичем могут отменить.