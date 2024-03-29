Мамиашвили: сектанты из МОК хотят запретить Игры дружбы
- РИА Новости
«В последнее время часто выступают сектанты из Международного олимпийского комитета. По-другому я их назвать не могу. Говорят, что Россия хочет создать вокруг себя олимпийское движение, организуя альтернативные Игры дружбы. Я не понимаю: если у вас всё так хорошо, то почему вы насильно запрещаете спортсменам участвовать в Играх дружбы? При чём здесь какая-то альтернатива? Ведь оттуда, где хорошо, не бегут», — сказал Мамиашвили РИА Новости.
Функционер добавил, что «кучка сектантов, негодяев, жуликов стала монополистом в действии мирового значения».
27 марта глава WADA Витольд Банька заявил пранкерам Вовану и Лексусу, которые представились «африканским политиком», что участие в Играх дружбы — политический вопрос.
Ранее Ирина Винер заявила, что в вопросе комментирования предстоящих Игр дружбы МОК и WADA работают в унисон.