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Мамиашвили: сектанты из МОК хотят запретить Игры дружбы

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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили раскритиковал позицию Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросу проведения в Москве и Екатеринбурге Всемирных игр дружбы в 2024 году.
Мамиашвили: сектанты из МОК хотят запретить Игры дружбы
  • РИА Новости

«В последнее время часто выступают сектанты из Международного олимпийского комитета. По-другому я их назвать не могу. Говорят, что Россия хочет создать вокруг себя олимпийское движение, организуя альтернативные Игры дружбы. Я не понимаю: если у вас всё так хорошо, то почему вы насильно запрещаете спортсменам участвовать в Играх дружбы? При чём здесь какая-то альтернатива? Ведь оттуда, где хорошо, не бегут», — сказал Мамиашвили РИА Новости.

Функционер добавил, что «кучка сектантов, негодяев, жуликов стала монополистом в действии мирового значения». 

27 марта глава WADA Витольд Банька заявил пранкерам Вовану и Лексусу, которые представились «африканским политиком», что участие в Играх дружбы — политический вопрос.

Ранее Ирина Винер заявила, что в вопросе комментирования предстоящих Игр дружбы МОК и WADA работают в унисон. 

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