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ФХР оказала финансовую помощь юному хоккеисту, пострадавшему во время теракта в «Крокус Сити Холле»

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Федерация хоккея России оказала помощь восьмилетнему игроку Илье Толпыкину, который получил травмы во время теракта в «Крокус Сити Холле».
ФХР оказала финансовую помощь юному хоккеисту, пострадавшему во время теракта в «Крокус Сити Холле»
  • AFP

«Федерация хоккея России оказала финансовую помощь юному игроку Илье Толпыкину. Восьмилетний воспитанник академии «Олимпийская Деревня — 80» получил травмы во время трагедии в «Крокус Сити Холле» и в данный момент проходит лечение в одной из московских больниц», — говорится в заявлении на официальном сайте организации.

ФХР также пожелала ребёнку скорейшего выздоровления и возвращения на лёд.

Ранее Ковальчук и Малкин поддержали мальчика, который пострадал в «Крокусе».

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