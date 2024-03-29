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В Госдуме заявили, что в вопросе участия россиян в ОИ есть два полярных мнения

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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о потенциальном участии российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже.
В Госдуме заявили, что в вопросе участия россиян в ОИ есть два полярных мнения
  • globallookpress.com

«Я не могу сказать, что в вопросе участия спортсменов в Олимпиаде общество раскололось на два лагеря, но есть два полярных мнения при тех незаконных условиях, санкциях и ограничениях, которые нам создаёт МОК. Часть атлетов уже отобралась, а часть ещё имеет шансы отобраться. Мы видели заявления ряда федераций, что на таких условиях они не будут участвовать в отборе. Моё мнение простое: сейчас не надо торопиться с выводами и нужно набраться терпения, ведь консультации с ОКР и Минспортом идут в ежедневном режиме», — сказал Свищёв РИА Новости.

Также чиновник рассказал, что, несмотря на дискриминационные меры со стороны МОК, ОКР и Минспорта России должны продолжать вести диалог.

«Дискутировать, даже судиться, делать что угодно, но быть в диалоге. Возможно, в Париже мы можем не принять участия, но завтра будут другая Олимпиада и иные чемпионаты. Растет молодёжь, и мы должны ради их и нашего спортивного будущего решить с МОК эту конфликтную ситуацию», — добавил он. 

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отреагировал на желание некоторых российских спортсменов выступать под нейтральным флагом на Олимпийских играх 2024 года.

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