Стало известно, сколько зрителей посмотрели товарищеский матч между сборными России и Сербии
- РИА Новости
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«Мощное шоу, красивая победа и миллионы болельщиков у экранов. Трансляцию игры Россия — Сербия на «Матч ТВ» посмотрели 5,8 млн зрителей», — сообщается в Telegram-канале отечественной сборной.
Подопечные Валерия Карпина разгромили соперника на «ВТБ Арене — Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина».
Забитыми мячами отметились братья Алексей и Антон Миранчуки, Максим Осипенко и Иван Сергеев.
Ранее в Чили заявили о возможности сыграть товарищеский матч с Россией.