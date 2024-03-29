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Стало известно, сколько зрителей посмотрели товарищеский матч между сборными России и Сербии

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Стало известно, какую аудиторию собрала у телеэкранов контрольная встреча между национальными командами России и Сербии по футболу.
Стало известно, сколько зрителей посмотрели товарищеский матч между сборными России и Сербии
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Мощное шоу, красивая победа и миллионы болельщиков у экранов. Трансляцию игры Россия — Сербия на «Матч ТВ» посмотрели 5,8 млн зрителей», — сообщается в Telegram-канале отечественной сборной.

Подопечные Валерия Карпина разгромили соперника на «ВТБ Арене — Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина».

Забитыми мячами отметились братья Алексей и Антон Миранчуки, Максим Осипенко и Иван Сергеев.

Ранее в Чили заявили о возможности сыграть товарищеский матч с Россией.

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