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Соцопрос: большинство французов не верят, что страна успешно проведёт Олимпийские игры

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Большинство французов не верят, что страна успешно организует Олимпийские и Паралимпийские игры — 2024 в Париже.
Соцопрос: большинство французов не верят, что страна успешно проведёт Олимпийские игры
  • AFP
  • © JOEL SAGET

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведённого службой CSA по заказу телеканала CNews, радиостанции Europe 1 и газеты Le Journal du Dimanche.

В нём приняли участие свыше 1 тыс. человек в возрасте старше 18 лет.

52% респондентов опасаются, что Франция плохо готова к проведению крупнейшего спортивного старта.

При этом женщины настроены более пессимистично. Из них 55% предполагают, что страна может столкнуться со сложностями. Среди мужчин таковых 50%.

Ранее во Франции опровергли опасения по поводу безопасности на открытии ОИ.

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