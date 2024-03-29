Соцопрос: большинство французов не верят, что страна успешно проведёт Олимпийские игры
- AFP
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Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведённого службой CSA по заказу телеканала CNews, радиостанции Europe 1 и газеты Le Journal du Dimanche.
В нём приняли участие свыше 1 тыс. человек в возрасте старше 18 лет.
52% респондентов опасаются, что Франция плохо готова к проведению крупнейшего спортивного старта.
При этом женщины настроены более пессимистично. Из них 55% предполагают, что страна может столкнуться со сложностями. Среди мужчин таковых 50%.
Ранее во Франции опровергли опасения по поводу безопасности на открытии ОИ.