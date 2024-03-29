Зырянов отреагировал на слухи о том, что полуфинал Кубка УЕФА — 2007/08 между «Зенитом» и «Баварией» мог быть договорным
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«Читал ли истории про то, что «Зенит» купил матч с «Баварией»? Да, конечно, читал. Обсуждалось ли это в команде? Нет, а зачем? Ну, это смешно как бы. Вы представляете — купить «Баварию». «Зенит» и купить «Баварию», — сказал Зырянов в интервью YouTube-каналу «СБГ Шоу».
Первая встреча между мюнхенцами и петербуржцами в Германии завершилась вничью.
В ответной в домашних стенах российский коллектив забил четыре безответных мяча.
Ранее «Зенит» объявил о назначении Зырянова на должность советника председателя правления.