Зырянов отреагировал на слухи о том, что полуфинал Кубка УЕФА — 2007/08 между «Зенитом» и «Баварией» мог быть договорным

Бывший полузащитник «Зенита» Константин Зырянов ответил на вопрос о том, мог ли ответный полуфинальный матч Кубка УЕФА — 2007/08 с «Баварией» носить договорной характер.

«Читал ли истории про то, что «Зенит» купил матч с «Баварией»? Да, конечно, читал. Обсуждалось ли это в команде? Нет, а зачем? Ну, это смешно как бы. Вы представляете — купить «Баварию». «Зенит» и купить «Баварию», — сказал Зырянов в интервью YouTube-каналу «СБГ Шоу».

Первая встреча между мюнхенцами и петербуржцами в Германии завершилась вничью.

В ответной в домашних стенах российский коллектив забил четыре безответных мяча.

Ранее «Зенит» объявил о назначении Зырянова на должность советника председателя правления.