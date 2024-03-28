Мостовой считает, что Промес подставил «Спартак» своими действиями

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал ситуацию с нападающим «Спартака» Квинси Промесом.

«Промес подставил «Спартак». Но в команде столько игроков, они же не подмастерья Квинси — тоже должны что‑то уметь. Поэтому даже без Промеса «Спартак» должен быть в топ‑3», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Напомним, что суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Во время сборов «Спартака» в Эмиратах он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. В настоящий момент игрок ждёт решения суда.

Ранее прокуратура Нидерландов заявила, что подвижек по запросу об экстрадиции Промеса из ОАЭ нет.