Юран: знакомый священник сказал мне, что мат — это большой грех
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«Прошу игроков не выражаться. На тренировке или в игре ладно уж, эмоции никуда не денешь, но материться в быту они не должны», — цитирует Юрана Sport24.
Он добавил, что и сам пытается избавиться от слов-паразитов, которые у него иногда проскакивают.
«Знакомый священник сказал мне, что мат — это большой грех. Поэтому я стараюсь убрать его из своей жизни», — добавил он.
Напомним, что «Пари НН» (28 очка) по итогам 20 РПЛ туров занимает девятое место в турнирной таблице.
Ранее Юран дал понять, что когда-нибудь точно станет чемпионом России по футболу с клубом.