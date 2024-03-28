Юран: знакомый священник сказал мне, что мат — это большой грех

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал о попытках перестать использовать в своей речи нецензурную лексику.

«Прошу игроков не выражаться. На тренировке или в игре ладно уж, эмоции никуда не денешь, но материться в быту они не должны», — цитирует Юрана Sport24.

Он добавил, что и сам пытается избавиться от слов-паразитов, которые у него иногда проскакивают.

«Знакомый священник сказал мне, что мат — это большой грех. Поэтому я стараюсь убрать его из своей жизни», — добавил он.

Напомним, что «Пари НН» (28 очка) по итогам 20 РПЛ туров занимает девятое место в турнирной таблице.

Ранее Юран дал понять, что когда-нибудь точно станет чемпионом России по футболу с клубом.