RT в Telegram
Подпишись

Юран: знакомый священник сказал мне, что мат — это большой грех

Короткая ссылка
Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал о попытках перестать использовать в своей речи нецензурную лексику.
Юран: знакомый священник сказал мне, что мат — это большой грех
  • globallookpress.com
  • © Sergey Elagin/Business Online

«Прошу игроков не выражаться. На тренировке или в игре ладно уж, эмоции никуда не денешь, но материться в быту они не должны», — цитирует Юрана Sport24.

Он добавил, что и сам пытается избавиться от слов-паразитов, которые у него иногда проскакивают.

«Знакомый священник сказал мне, что мат — это большой грех. Поэтому я стараюсь убрать его из своей жизни», — добавил он.

Напомним, что «Пари НН» (28 очка) по итогам 20 РПЛ туров занимает девятое место в турнирной таблице.

Ранее Юран дал понять, что когда-нибудь точно станет чемпионом России по футболу с клубом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить