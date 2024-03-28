ESPN включил россиянина Демидова в топ-3 рейтинга драфта НХЛ — 2024

Российский нападающий санкт-петербургского СКА Иван Демидов вошёл в список главных талантов драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2024 года по версии авторитетного портала ESPN.

В опубликованном на сайте рейтинге Демидов занимает вторую строчку, уступая лишь нападающему Университета Бостона Маклину Селебрини. При этом на третьей строчке расположился белорусский защитник Артём Левшунов, защищающий цвета Университета Мичигана.

Помимо Демидова, в топ-10 также вошёл защитник Антон Силаев, защищающий цвета нижегородского «Торпедо».

В нынешнем сезоне Демидов провёл за СКА четыре матча в регулярном сезоне КХЛ, но не отметился набранными очками. При этом в составе команды МХЛ «СКА-1946» он записал на свой счёт 25 голов и 39 результативных передач в 32 встречах чемпионата, а также набрал 16 (6 + 10) очков в восьми играх плей-офф.

Ранее сообщалось, что голкипер «Каролина Харрикейнз» Пётр Кочетков попал в список пяти главных претендентов на награду «Колдер Трофи», которая вручается лучшему новичку сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).