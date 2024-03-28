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Экс-футболист «Ливерпуля» Ллойд скончался на 76-м году жизни

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Бывший защитник «Ливерпуля», «Ноттингем Форрест» и сборной Англии Ларри Ллойд ушёл из жизни в возрасте 75 лет.
Экс-футболист «Ливерпуля» Ллойд скончался на 76-м году жизни
  • Gettyimages.ru
  • © Mark Leech/Offside

Как сообщили в пресс-службе «Ноттингема», бывший защитник команды скончался 28 марта. Причины смерти бывшего футболиста национальной команды Англии не называются.

В пресс-службе «Ноттингема» назвали его неотъемлемой частью коллектива, два раза подряд выигравшего Кубок европейских чемпионов в 1979 и 1980 годах, а также выразили соболезнования семье и близким спортсмена.

Ллойд известен по выступлениям за «Бристоль Роверс», «Ковентри Сити», «Уиган Атлетик», а также «Ливерпуль» и «Ноттингем». За свою карьеру он дважды становился чемпионом Англии, брал Кубки Англии и лиги, а также Англо-шотландский кубок.

При этом вместе с «Ливерпулем» он выиграл Кубок УЕФА в 1973 году, а с «Ноттингемом» дважды выигрывал Кубок европейских чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Ранее сообщалось, что колумбийский футболист боливийского клуба «Реал Санта-Крус» Гильермо Денис Бельтран скончался после потери сознания на тренировке.

 

 

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