Безбородов рассудит матч 22-го тура РПЛ «Локомотив» — «Краснодар»
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Центральный матч тура «Локомотив» — «Краснодар» обслужит Владислав Безбородов. Его ассистенты — Дмитрий Ермаков, Адлан Хатуев. Резервный судья — Ранэль Зияков. За VAR будет отвечать Андрей Фисенко, AVAR — Роман Галимов. Инспектор — Сергей Французов.
Матч пройдёт 31 марта в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 19:30 мск.
Ранее Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча между «Локомотивом» и «Краснодаром».