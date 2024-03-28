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Безбородов рассудит матч 22-го тура РПЛ «Локомотив» — «Краснодар»

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Стали известны судейские назначения на матчи 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/24.
Безбородов рассудит матч 22-го тура РПЛ «Локомотив» — «Краснодар»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

Центральный матч тура «Локомотив» — «Краснодар» обслужит Владислав Безбородов. Его ассистенты — Дмитрий Ермаков, Адлан Хатуев. Резервный судья — Ранэль Зияков. За VAR будет отвечать Андрей Фисенко, AVAR — Роман Галимов. Инспектор — Сергей Французов.

Матч пройдёт 31 марта в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 19:30 мск.

Ранее Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча между «Локомотивом» и «Краснодаром».

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