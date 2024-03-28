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Тарасова: буду поддерживать спортсменов, которые захотят выступить на Олимпиаде

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала слова Ирины Винер о том, что простой народ не простит спортсменов, которые поедут на Олимпиаду в нейтральном статусе.
Тарасова: буду поддерживать спортсменов, которые захотят выступить на Олимпиаде
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Я не разделяю точку зрения Ирины Александровны. Считаю, что ничего не надо запрещать. Те, кто чувствуют в себе силу выиграть в этой тяжёлой ситуации, пусть едут. Буду поддерживать спортсменов, которые захотят выступить на Олимпийских играх», — приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

19 марта появилась информация, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Ранее сообщалось, что Светлана Журова сомневается в том, что российские спортсмены поедут на Олимпийские игры в Париж.

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