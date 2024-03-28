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Российские пятиборцы пока не получили нейтральный статус для отбора на Олимпиаду

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Главный тренер сборной России по современному пятиборью Андрей Макушин сообщил, что российские спортсмены пока не получили нейтральный статус для отбора на Олимпиаду.
Российские пятиборцы пока не получили нейтральный статус для отбора на Олимпиаду
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Будут ли российские пятиборцы отбираться на Олимпиаду, я пока не могу дать ответ. Мы можем отобраться в Париж только через июньский чемпионат мира. Но для участия мы должны обладать нейтральным статусом, к оформлению которого пока никто не приступал», — приводит слова Макушина ТАСС.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее сообщалось, что российские лучники решили отказаться от участия в Олимпиаде в Париже.

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