Financial Times: владельцы «Формулы-1» близки к покупке серии MotoGP

Компания Liberty Media, владеющая «Формулой-1», близка к заключению соглашения о покупке чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP.

Объявление о сделке Liberty Media с компанией Dorna может последовать уже на следующей неделе, сообщает Financial Times.

Отмечается, что покупка более чем за €4 млрд подвергнется тщательной проверке со стороны регулирующих органов.

Liberty Media выкупила «Формулу-1» в 2017 году за $4,4 млрд. Рыночная стоимость франшизы в настоящее время оценивается более чем в $15 млрд.

Ранее пилот Ferrari Карлос Сайнс выиграл гонку Гран-при Австралии «Формулы-1».