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Посол России предупредил о рисках для россиян, желающих посетить Олимпиаду

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Российский посол в Париже Алексей Мешков высказался о безопасности во Франции во время проведения Олимпийских игр 2024 года.

«Те наши спортсмены и туристы, которые намерены поехать на Олимпийские игры в Париже, должны понимать, что они не едут в тот цветущий райский сад, а в жёсткие западные джунгли, где будут из-за действий французских властей брошены полностью одни»,  — цитирует Мешкова ТАСС. 

19 марта стало известно, что Международный олимпийский комитет принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв заявил, что в России должны уважать мнение атлетов, решивших ехать на Олимпиаду.

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