Бельгийский велогонщик ван Арт получил несколько переломов в массовом завале

Бельгиец Ваут ван Арт получил несколько переломов в результате аварии и завала с участием около десяти велогонщиков на гонке Dwars door Vlaanderen в Бельгии.

Gettyimages.ru

© Tim de Waele