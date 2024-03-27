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Бельгийский велогонщик ван Арт получил несколько переломов в массовом завале

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Бельгиец Ваут ван Арт получил несколько переломов в результате аварии и завала с участием около десяти велогонщиков на гонке Dwars door Vlaanderen в Бельгии.
Бельгийский велогонщик ван Арт получил несколько переломов в массовом завале
  • Gettyimages.ru
  • © Tim de Waele

В больнице у велосипедиста диагностировали перелом ключицы и нескольких рёбер, сообщает команда Team Visma в соцсети Х. 

Инцидент произошёл 27 марта за 67 км до финиша в лидирующей группе. Травмы различной степени тяжести получили ещё три велогонщика.

29-летний ван Арт является серебряным призёром Олимпийских игр в Токио в групповой гонке и трёхкратным чемпионом мира по велокроссу.

Ранее российский велогонщик команды BORA — hansgrohe Александр Власов занял третье место на втором этапе многодневки «Вуэльта Каталонии».

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