Бельгийский велогонщик ван Арт получил несколько переломов в массовом завале
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В больнице у велосипедиста диагностировали перелом ключицы и нескольких рёбер, сообщает команда Team Visma в соцсети Х.
Инцидент произошёл 27 марта за 67 км до финиша в лидирующей группе. Травмы различной степени тяжести получили ещё три велогонщика.
29-летний ван Арт является серебряным призёром Олимпийских игр в Токио в групповой гонке и трёхкратным чемпионом мира по велокроссу.
Ранее российский велогонщик команды BORA — hansgrohe Александр Власов занял третье место на втором этапе многодневки «Вуэльта Каталонии».